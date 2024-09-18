В Новомосковске муж-тиран 5 часов убивал жену: обвиняемый ушёл на СВО

В январе мы писали про историю 28-летней Анастасии из Новомосковска. Женщина стала жертвой мужа-тирана, который раньше уже поднимал на неё руку.

В этот раз выдать жестокие побои за неуклюжесть жены не вышло: мужчина в течение 5 часов издевался над женой. А свидетелем невероятной жестокости стал её старший сын. 34-летнего Олега Г. задержали и предъявили ему обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Чуть позже вменяемую статью поменяют на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Однако незадолго до того, как дело должны были направить в прокуратуру, Олег Г., так и не признавший вину, ушёл на СВО.

В настоящий момент расследование дела приостановлено.