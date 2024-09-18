Погода в Туле 19 сентября: без осадков и +25°С

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северной четверти 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем +20…+25°С.
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северной четверти 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем +20…+25°С.
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
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