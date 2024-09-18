Тульские инвалиды могут получить до миллиона рублей на адаптацию жилья

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские инвалиды могут получить до 1 миллиона рублей на адаптацию жилья. Об этом сегодня, 18 сентября, на брифинге рассказала министр труда и социальной защиты региона Татьяна Абросимова.

Она подчеркнула, что с этого года появилась возможность использовать эти средства не единовременно, а в несколько траншей на разные виды работ. Для жителей первых этажей это возможность оборудовать отдельный вход, для остальных — установить подъемник, увеличить дверной проем или адаптировать санузел.

По словам Абросимовой, об этой и других мерах поддержки можно узнать через онлайн-сервис «Навигатор социальных услуг» и на сайте «Семья 71».

Всего в Тульской области более 130 тысяч инвалидов, в том числе более 5400 детей.