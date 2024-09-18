Как изменилась Тула за последние годы

Фраза «Хотите узнать Россию – начните с Тулы» давно стала крылатой. И это неспроста. В последние годы оружейная столица хорошеет и расширяется.

Д ля того чтобы развитие было максимально продуктивным, определяются приоритетные цели развития городской экономики. Для их достижения город участвует в национальных и региональных проектах. За шесть лет на эти цели было направлено более 11,6 млрд рублей.

Общественные пространства для туляков и туристов

То, что Тула изменилась за последние пять лет, заметили все. Но только всмотритесь в эти цифры – за это время в оружейной столице появилось 36 новых общественных пространств!

В рамках Туристического кода нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» благоустроено пространство в Учетном переулке, реконструированы два подземных перехода на ул. Каминского и Мосина. По нацпроекту «Жилье и городская среда» были благоустроены Мятный сквер и Молодежный бульвар в Заречье.

Светлана Тарасова, председатель ТОС «Заречье-6» – Как мы рады, что у нас появился Молодежный бульвар! Всем приятно по нему ходить, отдыхать здесь. Особенно радует глаз, когда здесь играют наши дети. И родителям есть куда пойти погулять с детишками. Сквер реконструировали в прошлом году, и его поддерживают в отличном состоянии. Приятно, что глава администрации города лично контролирует это.

Что важно: решение, какие пространства будут благоустраивать следующими, принимают сами туляки посредством участия в голосовании. Так, в 2025 году они решили, что обновить нужно сквер им. Л. Н. Толстого.

Дворы, удобные для всех

В 2024 году по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 40 территорий многоквартирных домов. Также 57 объектов отремонтируют по программе «Народный бюджет».

Глава администрации Тулы Илья Беспалов – Тула традиционно принимает участие в разных программах, в этом году – в трех национальных и девяти региональных проектах на сумму более 3 млрд рублей. Они затрагивают все отрасли города, в которых работает администрация, потому что национальные и региональные проекты – это тот инструмент, который позволяет сделать жизнь в нашем городе более качественной и комфортной.

Один из ярких примеров такого благоустройства – двор дома № 46 по ул. Вильямса. Здесь ремонт в рамках «Народного бюджета» проходит уже в третий раз.

Председатель ТСЖ Ирина Филиппова – Ранее по «Народному бюджету» мы заасфальтировали парковку. В этом году решили обновить детское игровое оборудование во дворе: старая площадка уже выработала свой срок. Суммы взносов получились совсем небольшими. Зато теперь у совсем маленьких жителей будут свои качели, балансир, песочница. Отдельно – зона отдыха для мам и городок для детей постарше. Обустроено баскетбольное кольцо, где ребята смогут покидать мяч. Приятно, что администрация и городская служба единого заказчика контролируют работы. Нам, неспециалистам, это было бы непросто.

Новые школы для новых микрорайонов

Тула активно строится. В ней появляются новые жилые комплексы и целые микрорайоны. В связи с этим возникает большая потребность в школах и дет­ских садах.

В Туле, начиная с 2018 года, введены в эксплуатацию 18 дет­ских садов на 1766 мест, построено по национальному проекту «Образование» шесть образовательных учреждений на 3600 мест: 5 школ и учебный корпус в Центре образования № 4.

В этом году в День знаний свои двери открыли две школы: на 1100 мест в ЖК «Балтийский» и на 100 мест в деревне Ямны. Они оснащены современным интерактивным и учебным оборудованием, цифровыми лабораториями, электронными приборами, 3D-моделями, удобной мебелью.

Большой импульс в этом направлении придало участие в национальном проекте «Образование». В 2024 году в рамках нацпроекта по концессии в Туле строят:

школу на 600 мест в ЖК «Новая Голландия», реализуемой в рамках концессионного соглашения;

школу на 1100 мест в Юго-Восточном микрорайоне.

Обе школы примут учеников в 2025 году.

Также сейчас ведется обсуждение строительства образовательных учреждений рядом с еще несколькими жилыми комплексами.

Новые дороги и мосты

Появление новых микрорайонов требует не только появления новых школ и детских садов, но и развития транспорт­ной инфраструктуры. Так, в последние годы появилась новая дорога к микрорайону Северная Мыза, а в 2024-м – к ЖК «Петровский квартал».

Самые масштабные работы в Туле в последние пару лет ведутся на мостовых сооружениях. В 2023-м году в оружейной столице реконструировали целых три: Баташевский и Демидовский мосты, а также Московский путепровод.

Сейчас реализуется масштабный проект по строитель­ству автодорожного мостового перехода через Упу. Движение по нему планируют пустить до конца сентября.

– Эстакадный мост через Упу – уникальный объект, так как его строительство проходит в стесненных условиях город­ской застройки с большим количеством инженерных сетей. Ход работ находится на ежедневном контроле, – говорит Илья Беспалов.

Что сделали в сфере ЖКХ?

Модернизация коммунальных сетей – процесс не самый красивый и яркий, но безусловно важный. В последние годы в Туле удалось сделать почти невозможное – модернизировать почти все вводные в Тулу водоводы, которые много лет ждали ремонта. Эта масштабная работа сейчас в самом разгаре.

Получения положительного заключения госэкспертизы ждет реконструированный водовод Масловско-Песоченского водозабора, который питает Советский, Центральный и Привокзального округ города. Там планируют построить почти 17 км сети.

В этом году также планируют завершить реконструкцию системы водоснабжения в пос. Ленинский и Барсуки. Там строят 22 км водопровода, четыре скважины и две насосные станции.

Ведутся работы по модернизации системы водоотведения, большая часть из них – на территории Большой Тулы: в пос. Плеханово, Менделеевском, Хомяково и селе Архангельском.

В городе реализуется программа догазификации. Проект федеральный, но чтобы проводить работы как можно быстрее, подключается администрация города.

– Администрация ведет большую работу по содействию газораспределительным организациям и проведению строительно-монтажных работ. Сейчас принят ряд нормативных актов, которые упрощают получение ордеров на разрытие. Фактически на согласование и работу с органами администрации у газовиков уходит менее пяти дней. Это удобно в первую очередь для жителей, которые хотят получить голубое топливо как можно скорее, – объясняет Илья Беспалов.

Туляки правом бесплатной догазификации пользуются активно. С жителями города уже заключено более 990 договоров со сроком исполнения до 2027 года.