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Жители улицы Асфальтовой: «Она не Асфальтная! Чиновники путают название, а страдаем мы»

Жители улицы Асфальтовой: «Она не Асфальтная! Чиновники путают название, а страдаем мы»

Туляки утверждают, что название скуратовской улицы перековеркали когда-то в кабинетных структурах администрации.

Жительница Тулы Ольга К. пожаловалась на то, что в административных структурах в название улицы Асфальтовой где-то вкралась ошибка. Теперь жители этой улицы испытывают проблемы с документами.

— В поселке Угольном есть улица, название которой перековеркали когда-то в кабинетных структурах города. Это улица Асфальтовая — Асфальтная.

Правильное название — Асфальтовая, это установлено комиссией по топонимии. Но до сих пор в системе Тульского БТИ улица числится как Асфальтная.

У жителей улицы в документах на дома и землю — полная неразбериха. Недвижимость числится по Асфальтной, земля — по Асфальтовой. У некоторых наоборот.

Мы неоднократно обращались к властям города, но проблема не решена. Я лично вчера столкнулась с этим. В БТИ мне сказали, что документы на дом будут выписаны на ул. Асфальтную. А уж на какой улице окажется земельный участок, вообще непонятно. На мои возмущения сказали: «Идите в суд»Почему мы должны тратить время и деньги из-за ошибок административных структур?

От имени и по поручению всех жителей улицы Асфальтовой обращаемся к властям города, к губернатору, к депутатам с просьбой навести порядок с названием в компьютерных системах всех кадастровых организаций. Неужели вы не понимаете, что это проблемы для людей при различных операциях с недвижимостью?

Несколько лет назад дали добро, чтобы в паспортном столе жителям сделали новые печати регистрации с правильным названием улицы. Часть людей успела это сделать, а потом почему-то запретили. В чём вообще дело? Сумели ошибиться — умейте признать и исправить свои ошибки. Мы не должны за это платить и тратить нервы и время!

Вот что ответили Ольге в администрации города:

— Главным управлением администрации города Тулы по Центральному территориальному округу не производилось переименование улицы Асфальтовой.

В реестре улиц линейно-транспортный объект значится как улица Асфальтовая и входит в перечень улиц поселка Угольного, поселок Скуратовский Центрального района города Тулы. В справочно-информационном издании «Энциклопедия тульских городских названий» (под редакцией Майорова М. В., Майоровой Т. В.) указано, что улица Асфальтовая получила свое наименование от асфальтобетонного завода, который находится в шахтерском поселке.

Наименование «улица Асфальтная» отсутствует в перечне улиц города Тулы, размещенном в Федеральной информационной адресной системе, созданной по распоряжению Правительства РФ.

По заключению комиссии по историческому наследию и городской топонимии наименование «улица Асфальтовая» является нормативным и не предполагает других вариантов написания.

По вопросам, возникающим из-за разночтения адресов (ул. Асфальтовая — ул. Асфальтная) в правоустанавливающих документах на объекты недвижимости вы можете обратиться в главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу (ул. Тургеневская, 67, кабинет 3, тел. 36-71-35) или в МФЦ, либо через Госуслуги за предоставлением муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса». Данная услуга предоставляется бесплатно.

 
А у вас были интересные случаи, связанные с ошибками в документах? Расскажите о них в комментариях!

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