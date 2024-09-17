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«Асфальта нет!»: жители «чернобыльского» дома на ул. Степанова просят отремонтировать их двор
Фото жителей.

«Асфальта нет!»: жители «чернобыльского» дома на ул. Степанова просят отремонтировать их двор

Исправить ситуацию не помогли ни обращение к администрации города, ни участие в программе «Народный бюджет».

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 35 по ул. Степанова и пожаловалась на качество дорог в ее родном дворе.

— У нас просто нет асфальта! Дом построен в 1994 году. Здесь жили «чернобыльцы», хотя многих уже нет в живых. Молодежь на СВО, а жители — старые и больные люди, которым просто некому помочь. Мы участвовали в программе «Народный бюджет» трижды, но не набрали голосов — жителей унас немного. Может быть, есть еще какая-то программа, по которой администрация сможет сделать нам ремонт дорог во дворе?

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Автор:
сегодня, в 12:02 0
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