«Асфальта нет!»: жители «чернобыльского» дома на ул. Степанова просят отремонтировать их двор

Фото жителей.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 35 по ул. Степанова и пожаловалась на качество дорог в ее родном дворе.

— У нас просто нет асфальта! Дом построен в 1994 году. Здесь жили «чернобыльцы», хотя многих уже нет в живых. Молодежь на СВО, а жители — старые и больные люди, которым просто некому помочь. Мы участвовали в программе «Народный бюджет» трижды, но не набрали голосов — жителей унас немного. Может быть, есть еще какая-то программа, по которой администрация сможет сделать нам ремонт дорог во дворе?