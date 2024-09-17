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В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности

В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

В период 18–21 сентября 2024 года на территории Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности 5-й класс. Об этом сообщает Ситуационный центр губернатора. 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. 

В случае ЧС звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.

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