В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности

В период 18–21 сентября 2024 года на территории Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности 5-й класс. Об этом сообщает Ситуационный центр губернатора.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.

В случае ЧС звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.