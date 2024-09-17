В Богородицком районе водитель Gelly погиб, сбив лося на трассе

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Мужчина вылетел в кювет и врезался в дерево.

ДТП произошло накануне, 16 сентября, 20:40 на 9 километре автодороги «Богородицк-Епифань». 49-летний мужчина за рулем Gelly сбил лося. От удара водитель съехал в кювет, машина врезалась в дерево.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция Тульской области рекомендует соблюдать следующие правила, чтобы избежать наезда на дикое животное или минимизировать последствия такого ДТП:

— Дикие животные наиболее активны на рассвете и на закате: они часто ходят в сумерках или даже в темноте, когда видимость плохая, поэтому необходимо включать фары — особенно утром и в вечерних сумерках.

— Если вы увидели, что впереди дорогу перешло животное, обязательно снизьте скорость и убедитесь, что ваш путь свободен: животные часто мигрируют не в одиночку, а небольшими группами.

— Не используйте сигнал, если вы заметили животное на обочине. Проезжая мимо, снизьте скорость, животное может повести себя неадекватно и агрессивно.

— Соблюдайте скоростной режим, особенно в местах, где установлены дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных.