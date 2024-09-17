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Синоптик Вильфанд: период сумасшедшего жаркого лета закончится в воскресенье
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик Вильфанд: период сумасшедшего жаркого лета закончится в воскресенье

В выходные уже ожидается +16 градусов.

Период сумасшедшего жаркого лета в регионах Центральной России закончится в ближайшее воскресенье. Значительное понижение дневных температур ожидается в том числе в Москве и Туле.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до выходных еще будет по-июльски жарко.

— В среду — +24…+26 градусов, в четверг — +23…+25 градусов, а уже в пятницу циркуляция начинает меняться. Будет +21…+23 градуса. Уже не июльские, но все равно летние, июньские температуры. В субботу еще понижение: днем температура с трудом будет приближаться к 20-градусной отметке, — рассказал синоптик в интервью Агентству городских новостей «Москва».

В воскресенье будет еще холоднее — ночью +3…+8 градусов, днем — около +12…+16.

Несмотря на то, что температура воздуха заметно понизится, она все равно останется выше нормы.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что с 27 сентября ожидается мощный обвал полярного холода с дождями. По ночам воздух станет остывать до +1…+6 °С, на почве возможны первые заморозки, а днем всего +6…+11 °С.

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Фотограф:
сегодня, в 17:02 +2
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