11-летняя тулячка стала полуфиналисткой вокального телешоу «Ты супер!»

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11-летняя Диана Акилова из города Донского Тульской области стала полуфиналисткой вокального телешоу «Ты супер!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

— 15 сентября в эфир НТВ вышел третий выпуск восьмого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. По традиции ребят приходят поддержать именитые артисты: в этот раз в группу поддержки вошли заслуженная артистка России Наташа Королёва, ведущий шоу «Маска» и шоу «Аватар» Вячеслав Макаров и певец Akmal, — сообщает телеканал.

Диана Акилова выступила с песней «Город детства». Своим талантом девочка покорила жюри, в котором были продюсер и композитор Игорь Крутой, певец и актер (еще и туляк) Алексей Воробьев, певицы Люся Чеботина и Ани Лорак.

Люся Чеботина даже назвала школьницу тульской принцессой Дианой.

Диана Акимова родилась в Туле. У девочки есть брат Денис. Как сообщает пресс-служба телеканала, их мать, гражданка Узбекистана, была депортирована из России за ряд нарушений, а детей бросила на произвол судьбы и больше никогда ими не интересовалась. Сначала дети находились в Центре реабилитации города Белёва, а с февраля 2020 года Диана и Денис живут в приёмной семье.

О том, что родители Дианы ей не родные, девочка узнала только на проекте. Диана занимается в студии эстрадного вокала, не раз побеждала в российских и международных конкурсах. Рисует, играет на фортепиано, мечтает стать певицей.