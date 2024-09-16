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Синоптики предупредили о дождях и мощном обвале полярного холода с 27 сентября
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о дождях и мощном обвале полярного холода с 27 сентября

Ожидаются первые заморозки на почве.

Сентябрь 2024 года в Центральной России, вероятно, станет самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений. Пока температура воздуха на два градуса превышает значения сентября 1847 года, а положительное отклонение от нормы составляет 5,7 градуса.

Предстоящая семидневка станет заключительной неделей метеорологического лета. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

А на последней неделе сентября ожидается ощутимое понижение температуры. Мощный обвал полярного холода с дождями прогнозируется с 27 сентября, когда по ночам воздух станет остывать до +1…+6 °С, на почве возможны первые заморозки, а днем всего +6…+11 °С.

Произойдет переход среднесуточной температуры через +10° в сторону понижения. Начнётся золотая осень, которая продолжится до середины октября.

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Фотограф:
сегодня, в 16:19 0
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