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В Большой Туле построят четыре храма
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Большой Туле построят четыре храма

Участки для строительства закреплены за храмом Двенадцати святых Апостолов города Тулы.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения закладных камней на местах четырех будущих храмов в Большой Туле. 

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы» будет построен в деревне Беликово-Зайцево; в честь Покрова Пресвятой Богородицы — в деревне Хопилово рядом с поселком Рассвет; в честь иконы Божией Матери «София—Премудрость Божия» — в поселке Иншинский; в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» — в поселке Михалково, в районе ЖК «Притяжение». Об этом сообщается на сайте Тульской духовной семинарии.

Участки для строительства закреплены за храмом Двенадцати святых Апостолов города Тулы, настоятелем которого является протоиерей Лев Махно. Именно ему и активным меценатам принадлежит инициатива по строительству новых храмов в Большой Туле.

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сегодня, в 16:22 −2
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