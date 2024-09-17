В Большой Туле построят четыре храма

Фото Дмитрия Дзюбина.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения закладных камней на местах четырех будущих храмов в Большой Туле.

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы» будет построен в деревне Беликово-Зайцево; в честь Покрова Пресвятой Богородицы — в деревне Хопилово рядом с поселком Рассвет; в честь иконы Божией Матери «София—Премудрость Божия» — в поселке Иншинский; в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» — в поселке Михалково, в районе ЖК «Притяжение». Об этом сообщается на сайте Тульской духовной семинарии.

Участки для строительства закреплены за храмом Двенадцати святых Апостолов города Тулы, настоятелем которого является протоиерей Лев Махно. Именно ему и активным меценатам принадлежит инициатива по строительству новых храмов в Большой Туле.