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В 2024 году в Тульской области открыли три школьных «Кванториума»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2024 году в Тульской области открыли три школьных «Кванториума»

Ежегодно там будут учиться 1500 человек по основным общеобразовательным программам и до 600 – по дополнительным.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Тульской области создано три детских технопарка «Кванториум». Они открыты в Центре образования № 39 г. Тулы, в школе № 3 г. Новомосковска и в новом подразделении школы № 2 г. Донского.

В «Кванториумах» школьники углубленно изучают предметы естественно-научного и технологического направлений. Детские технопарки помогают ребятам определиться с профессией, подготовиться к олимпиадам, конкурсам. Занятия направлены на формирование критического и креативного мышления. 

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Оборудование «Кванториума» школы могут использовать как при изучении предметов естественно-научной направленности, труда (технологии), информатики, ОБЗР, так и для внеурочной деятельности: проектов, практикумов и др.

Ежегодно в новых «Кванториумах» будут учиться 1500 человек по основным общеобразовательным программам и до 600 — по дополнительным.

С 2019 года за время реализации нацпроекта «Образование» система образования Тульской области прошла значительную трансформацию.

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В регионе построено шесть новых школ, открыт Центр поддержки одаренных детей «Созвездие». Создан 181 Центр образования «Точка роста», что позволило школам на селе и в малых городах вывести дополнительное образование на современный уровень. Ребята осваивают предметы естественно-научного цикла в новых лабораториях и с новым оснащением. Работают 11 детских технопарков «Кванториум», пять Центров цифрового образования «IT-куб» на базе колледжей. В 2024 году в школах и колледжах создано 420 новых мест дополнительного образования. 

— До конца года будут построены две школы суммарно на 1700 мест. Завершен ремонт и оснащены спортивные залы в трех школах. Обновлено компьютерное оборудование в 366 образовательных организациях, — отметила министр образования Тульской области Оксана Осташко. 

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