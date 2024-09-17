Где пройти бесплатные курсы первой помощи в Тульской области

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Бесплатные курсы первой помощи проходят во всех муниципалитетах на базе спорткомплексов, домов культуры, а также на крупных предприятиях региона.



Участники курсов узнают, как действовать при потере сознания, внезапной остановке сердца, нарушении проходимости дыхательных путей, всех видах кровотечений, ранах, ожогах, травмах, отравлениях, утоплении, ударе током.

Навыки оказания первой помощи отрабатываются на реалистичных манекенах-тренажерах, занятия проводят инструкторы по первой помощи, прошедшие специальное обучение.

Рекомендуется прийти в удобной одежде и обуви.

Расписание занятий на сентябрь:

30 сентября, 10.00 — 13.00 — г. Тула, Санаторная д. 3 (многофункциональный спортивный комплекс);

— г. Тула, Санаторная д. 3 (многофункциональный спортивный комплекс); 18 сентября, 10.00 — 14.00 — с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 32 (Архангельский центр культуры и досуга);

— с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 32 (Архангельский центр культуры и досуга); 19 сентября, 10.00— 13.00, 13.00 — 17.00 — г. Донской, ул. Октябрьская д. 18 (Дом детского творчества);

— г. Донской, ул. Октябрьская д. 18 (Дом детского творчества); 20 сентября, 10.00— 13.00, 13.00 —17.00 — с. Теплое, ул. Советская, д. 40 (Межпоселенческий дом культуры);

— с. Теплое, ул. Советская, д. 40 (Межпоселенческий дом культуры); 23 сентября, 10.00 —13.00, 13.00 —17.00 — с. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41-а (Куркинский районный центр культуры);

— с. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41-а (Куркинский районный центр культуры); 24 сентября, 14.00 — 18.00 — г. Щекино, ул. Ленина, д. 15 (Щекинский досуговый комплекс);

— г. Щекино, ул. Ленина, д. 15 (Щекинский досуговый комплекс); 25 сентября, 10.00 — 13.00, 13.00 — 17.00 — г. Суворов, ул. Дворцовая площадь, д. 1 (Дворец культуры досуга и кино);

— г. Суворов, ул. Дворцовая площадь, д. 1 (Дворец культуры досуга и кино); 26 сентября, 10.00 — 13.00, 13.00 — 17.00 — г. Одоев, ул. Ленина д. 25-а (Центр народного творчества и кино);

— г. Одоев, ул. Ленина д. 25-а (Центр народного творчества и кино); 27 сентября, 10.00 — 13.00 — г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 91 (подростково—молодежный центр «Азимут»).

Телефоны для справок: +7 (950) 918-06-22, +7 (4872) 33-80-25, доб. 312. Подробная информация на сайте минздрава.

Курсы действительно могут помочь спасти чью-то жизнь: 13 сентября туляк Константин Иванов помог прохожему с эпилептическим припадком — спас его от тяжелой травмы. Невролог Тульской больницы скорой помощи Илья Вячин оценил действия Константина как правильные и своевременные.