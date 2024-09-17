UPD. Пропавший подросток найден. С ним всё в порядке.
В Туле пропал 14-летний подросток. 17 сентября 2024 года он ушел в неизвестном направлении.
К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Он ушел из дома и не вернулся.
UPD. Пропавший подросток найден. С ним всё в порядке.
В Туле пропал 14-летний подросток. 17 сентября 2024 года он ушел в неизвестном направлении.
К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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