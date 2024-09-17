«Он действовал правильно!»: минздрав рассказал о туляке, спасшем эпилептика

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Водитель BMW выбежал из машины и помог эпилептику во время припадка.

Напомним, 13 сентября в районе Зареченского моста стало плохо прохожему: он упал, начались судороги. Водитель BMW пришел ему на помощь и тем самым спас мужчину от тяжелой травмы.

36-летний Константин Иванов — коренной туляк, руководитель предприятия по производству микрофонов. Увидев упавшего мужчину, остановился и поспешил на помощь: перевернул пострадавшего на бок, придерживал голову во время судорог. Прибывшая через 6 минут бригада скорой помощи доставила пациента в больницу. 40-летнего жителя Тулы осмотрели специалисты, назначили лечение.

— Навыки первой помощи я получил в школе и институте. Приходилось оказывать первую помощь близкому родственнику — он страдал похожим заболеванием. Считаю, что эти простые и важные навыки нужны каждому, ведь от первой помощи может зависеть жизнь человека, — рассказал Иванов.

По словам невролога Тульской больницы скорой помощи Ильи Вячина, действия мужчины были правильными и своевременными.

— Во время приступа нужно положить пострадавшего на бок, подложить что-либо мягкое под голову и постоянно находиться рядом. Категорически нельзя вкладывать в рот пострадавшего какие-либо предметы — это устаревший миф, а также нельзя давать лекарства. Необходимо зафиксировать время приступа и дождаться прибытия бригады скорой помощи, — рассказал Вячин.

Напомним, в регионе организованы бесплатные курсы первой помощи. Они доступны всем жителям независимо от возраста и рода занятий и проходят во всех муниципалитетах на базе спорткомплексов, домов культуры, а также на крупных предприятиях региона.