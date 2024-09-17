В битве лидеров «Арсенал» одержал победу – аналитика

Фото Алексея Пирязева.

Игра против «Урала» показала, что нынешнее лидерство тульской команды точно не случайность. Футболисты «Арсенала» своей игрой его заслуживают.

«Арсенал» — «Урал» — 1:0 (0:0).

Гол: Одейинка (61).

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Волков, Семенчук, Попов, Кайнов, Цараев (Печенкин, 90), Лёвин (Шевченко, 72), Ткачёв (Жилкин, 72), Липовой (Турищев, 72), Одейинка (Коротков, 75).

«Урал»: Ал. Мамин, Филипенко, Маргасов, Ар. Мамин, Гогличидзе, Егорычев, Железнов (Мосин, 46), Аюпов (Мишкич, 64), Сунгатулин (Порохов, 80), Ионов (Бикфалви, 64), Воронов (Секулич, 46).

Предупреждены: Лёвин — Гогличидзе.

Судья — Михаил Черемных (Пермь).

16 сентября. Тула. Центральный стадион.

Похоже, команды, которые собираются в Тулу, изначально уже испытывают легкое состояние стресса. Тренер одного из соперников недавно афористично заявил, что его игроки обделались еще до матча. Вот и Евгений Аверьянов, главный тренер «Урала», тоже рассказал, что его игрокам не хватило нужной энергии для забития гола. Причем повторил этот тезис дважды — и на телевизионном флеш-интервью сразу после игры и на послематчевой пресс-конференции. Значит, это был осознанный, выстраданный вывод. Энергии — не хватило.

Хотя, казалось бы, что еще надо для настроя? Матч лидеров, отменная погода, зеленое ровное поле. Тот, кто побеждал, утверждался на первом месте в турнирной таблице. Есть ли более серьезные моральные стимулы в спорте?

Александр Сторожук тоже часть своего послематчевого комментария посвятил ментальности. О том, что всю неделю до игры тренерский штаб пытался донести до команды, — неважно с кем играть, «Урал» ли это или команда из второй половины турнирной таблицы. Нужно выходить и биться с максимальной самоотдачей здесь и сейчас. Признав при этом, что в начале матча в действиях его команды все равно виделась робость перед грозным соперником, «уважительно чересчур действовали».

Из этой оперы, конечно, и эпический эпизод в концовке матча, когда пермский арбитр Михаил Черемных уже в компенсированное время наказал Михаила Левашова за нарушение правил шести секунд, в течение которых вратарь должен ввести мяч в поле. Ну а кто бы на месте голкипера действовал в этот момент иначе? Время на исходе, соперник вроде бы сам подставляется, когда игрок противоположной команды не отходит на положенное расстояние. Можно немного поапеллировать к арбитру, потянув время. Не припомнить, когда бы в нашем футболе за подобное наказывали.

«Век живи», — философски прокомментировал после матча этот эпизод Александр Сторожук, квалифицировав его как те ошибки, на которых учатся. Признав заодно, что футболист команды соперника правил при этом не нарушал. Такое со всеми российскими тренерами случается нечасто.

В итоге получился мощный эмоциональный финал матча. Свободный из пределов штрафной, до конца — считанные минуты. Мяч откидывается опытнейшему Бикфалви, и под его удар успевает выброситься Бердников. Мяч уходит всего лишь на угловой. Ну а через пару минут, после финального свистка, забег Михаила Левашова и прыжок в толпу болельщиков. Яркое свидетельство того, на каком внутреннем накале проходят такие матчи для вратаря, если моментально после окончания игры следует неимоверный выплеск чувств. Нечто подобное с Левашовым было после домашней победы над «Зенитом» еще в Премьер-лиге. Тоже был повод запрыгнуть на ограждение и порадоваться вместе со зрителями. Собственно, ради такого сопереживания мы все и ходим на стадион. Просто посозерцать можно и дома перед телевизором.

Вратарь «Арсенала», конечно, был одним из героев матча, особенно в концовке, когда потащил мяч из нижнего угла после, казалось бы, верного удара Бикфалви.

А кроме того, всё снял в воздухе, везде успевал, был надежным тылом.

К десятому туру Сторожук, похоже, определился уже с основным костяком на сезон. Времена, когда в перерыве игроки менялись обоймами, — в прошлом. На матч с «Уралом» вышел практически тот же состав, что и начинал игру с «Торпедо», за исключением заменившего Печенкина новичка Захара Волкова. Хотя Печенкин на концовку, когда потребовалось усиление в обороне, тоже появился на поле. По первому матчу дебютант произвел очень сильное впечатление, очевидно добавив надежности и без того крепким тылам команды. «У ворот „Арсенала“ моментов много не бывает», — грустно заметил после матча Евгений Аверьянов.

В этой игре судьба отпустила команде из Екатеринбурга только одну полноценную возможность отличиться — в первом тайме Алексей Ионов вложил мяч точно в ногу оказавшемуся без опеки в штрафной тульской команды Железнову, но за хозяев сыграла штанга. Конечно, вроде бы защита «Арсенала» зевнула этот эпизод, однако там на самом деле еще попади в ворота — удару мешал и Алексей Бердников, перекрывавший прицельный выстрел в дальний угол.

«Забитый мяч определил бы всю структуру наших дальнейших действий», — заметил потом Евгений Аверьянов. Однако на победу и даже на ничью гости, несмотря на весь свой статус, не наиграли. «Арсенал» был цельнее и настырнее. С появлением Малика в атаке стало повеселее. Он успевает и хорошо прессинговать соперника, не давая ему особого времени на принятие решения, и потихоньку начинает играть в Окоронкво, выигрывая единоборства, хорошо подстраиваясь под передачи партнеров.

Вроде бы в каких-то эпизодах действия Малика кажутся слегка неуклюжими, но когда надо он технику проявляет. В самом ярком моменте первого тайма, когда Малик почти без помех наносил удар по воротам гостей, он перед этим, принимая пас от Цараева, с шиком, касанием, в доли секунды перебросил мяч с ноги на ногу, благодаря чему и заработал голевую возможность. Пробил в обход вратаря, но не попал.

Ну а забитый мяч и вовсе вышел в стиле нигерийской легенды прошлого сезона. Малик успел открыться на пятачке перед воротами и просунул мяч в сетку. А перед этим еще в стеночку в чужой штрафной обыгрались Артем Попов и Сергей Ткачев, после чего Попов без помех катил мяч на гол. Когда-то такой футбол называли спартаковским, мы же скромно назовем его арсенальским.

Интересно, что в двух голевых моментах у ворот «Арсенала» буквально в одной точке оказывались Малик и Левин. Когда забивался гол, Владислав Левин был ровно за спиной Малика, так что долети мяч до него — именно он бы и открыл счет. А за несколько минут до того, после непредсказуемой срезки при ударе по воротам от Попова, в одной точке перед воротами, на расстоянии шага вновь были и Малик, и Левин.

Теперь уже с метра бил в касание по воротам Левин, но вратарь уральцев успел среагировать.

«Урал» — команда, которая может позволить себе роскошь сделать замены на мощное усиление. На последние полчаса в атаку были брошены легенда «Урала» Бикфалви, да еще хорваты Мишкич и Секулич. Но и с этой угрозой оборона «Арсенала» справилась. В компенсированные пять минут, не случись этого казуса с Левашовым, гости вообще не могли подобраться к штрафной тульской команды.

«Проиграли максимально важный матч. В тот момент, когда при победе мы могли оказаться на первом месте, нам это сделать не удалось. Поэтому мы очень сильно расстроены», — резюмировал Евгений Аверьянов.

Сторожук же заметил, что такие игры становятся украшением турнира. Сказал также, что против классной команды футболисты «Арсенала» продемонстрировали то, что от них требовали. По другому такие победы не добываются.