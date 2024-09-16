В Новомосковске 19 и 20 сентября частично отключат электроснабжение: идет ремонт подстанции «Угольная»

16 сентября первый заместитель губернатора — председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел совещание по ремонту на электрической подстанции «Угольная» в Новомосковске.

Пантелеев отметил, что в преддверии нового отопительного сезона необходимо максимально повысить надежность коммунальной инфраструктуры. При этом особое внимание уделить электросетевому комплексу, который влияет на надежность тепло– и водоснабжения. Одно из важнейших мероприятий «Тулэнерго» — ремонтные работы на подстанции Угольная. К ней подключены порядка 35 тысяч жителей Новомосковска, медицинские и образовательные учреждения, а также ряд объектов жизнеобеспечения. Михаил Пантелеев подчеркнул, что таких значимых работ в Тульской области не проводилось уже давно.

Работы запланированы на 19 и 20 сентября. Напомним, ранее планировалось провести их 14 и 15 августа, но сроки сдвинули.

«Плановые работы на подстанции важно провести именно сейчас, пока это позволяют погодные условия, чтобы мы уверенно вошли в отопительный сезон и избежали решения вопросов в аварийном режиме в зимний период», — подчеркнул Михаил Пантелеев.

Как отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» Сергей Захаров, для замены оборудования требуется отключение пользователей в течение двух дней с 8 утра до 8 вечера. Подготовлены дополнительные бригады и техника для своевременного проведения работ.

Заместитель главы администрации Новомосковска Федор Сизов отметил, что в городе организовано взаимодействие всех структур на период отключения электроэнергии. Проведены тренировки по переключению промышленных предприятий и социальных объектов на резервные источники питания.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко и министр здравоохранения региона Михаил Малишевский доложили о работе учреждений.

В дни отключения жители смогут подзарядить телефоны и ноутбуки в торговых центрах «Первый» и «Пассаж», МФЦ на ул. Московской, 7, а также в поликлиниках № 1 и № 3.

Михаил Пантелеев поручил Тулэнерго провести работы в максимально сжатые сроки. А администрации города совместно с министерством ЖКХ — держать на контроле все этапы проведения работ.

Полный перечень адресов, попадающих в зону отключения, размещен здесь.

Справки по телефонам:

8-48762-3-43-49 — ЕДДС г. Новомосковск

8-48762-6-23-64 — диспетчер ООО «ПромЭнергоСбыт»

8-800-200-68-83 — кол-центр ООО «ПромЭнергоСбыт»

8-4872-4788-07 временный информационный центр «Тулэнерго»

8-800-220-0-220 — горячая линия энергетиков «Светлая линия 220»