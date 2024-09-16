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В Новомосковске 19 и 20 сентября частично отключат электроснабжение: идет ремонт подстанции «Угольная»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Новомосковске 19 и 20 сентября частично отключат электроснабжение: идет ремонт подстанции «Угольная»

Какие адреса попадут в зону отключения, где зарядить телефоны и почему работы важно провести именно сейчас, расскажем.

16 сентября первый заместитель губернатора — председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел совещание по ремонту на электрической подстанции «Угольная» в Новомосковске.

Пантелеев отметил, что в преддверии нового отопительного сезона необходимо максимально повысить надежность коммунальной инфраструктуры. При этом особое внимание уделить электросетевому комплексу, который влияет на надежность тепло– и водоснабжения. Одно из важнейших мероприятий «Тулэнерго» — ремонтные работы на подстанции Угольная. К ней подключены порядка 35 тысяч жителей Новомосковска, медицинские и образовательные учреждения, а также ряд объектов жизнеобеспечения. Михаил Пантелеев подчеркнул, что таких значимых работ в Тульской области не проводилось уже давно.

Работы запланированы на 19 и 20 сентября. Напомним, ранее планировалось провести их 14 и 15 августа, но сроки сдвинули

«Плановые работы на подстанции важно провести именно сейчас, пока это позволяют погодные условия, чтобы мы уверенно вошли в отопительный сезон и избежали решения вопросов в аварийном режиме в зимний период», — подчеркнул Михаил Пантелеев. 

Как отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» Сергей Захаров, для замены оборудования требуется отключение пользователей в течение двух дней с 8 утра до 8 вечера. Подготовлены дополнительные бригады и техника для своевременного проведения работ. 

Заместитель главы администрации Новомосковска Федор Сизов отметил, что в городе организовано взаимодействие всех структур на период отключения электроэнергии. Проведены тренировки по переключению промышленных предприятий и социальных объектов на резервные источники питания. 

Министр образования Тульской области Оксана Осташко и министр здравоохранения региона Михаил Малишевский доложили о работе учреждений. 

В дни отключения жители смогут подзарядить телефоны и ноутбуки в торговых центрах «Первый» и «Пассаж», МФЦ на ул. Московской, 7, а также в поликлиниках № 1 и № 3. 

Михаил Пантелеев поручил Тулэнерго провести работы в максимально сжатые сроки. А администрации города совместно с министерством ЖКХ — держать на контроле все этапы проведения работ. 

Полный перечень адресов, попадающих в зону отключения, размещен здесь

Справки по телефонам:
8-48762-3-43-49 — ЕДДС г. Новомосковск
8-48762-6-23-64 — диспетчер ООО «ПромЭнергоСбыт» 
8-800-200-68-83 — кол-центр ООО «ПромЭнергоСбыт»
8-4872-4788-07 временный информационный центр «Тулэнерго»
8-800-220-0-220 — горячая линия энергетиков «Светлая линия 220»

 

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