В Туле стартовала всероссийская акция «Диктант здоровья»

Проверить и освежить свои знания о здоровье можно, написав «Диктант здоровья». Такова цель всероссийской акции, которая стартовала сегодня в стране в рамках федерального проекта «Санитарный щит — безопасность для здоровья».

Роман Грачев, и. о. директора медицинского института ТулГУ:

— Вопросов в диктанте 39. Они разносторонние и охватывают большой пласт тем: о здоровом питании, личной гигиене, санитарно-гигиенических нормах и профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний. Три вопроса было повышенной сложности, ответы на них были особенно интересны студентам.

В течение недели с 16 по 21 сентября написать диктант могут все желающие старше 13 лет. Для этого необходимо зайти на портале Роспотребнадзора санщит.рус .

По итогам «Диктанта здоровья» прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.