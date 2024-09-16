  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле стартовала всероссийская акция «Диктант здоровья» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле стартовала всероссийская акция «Диктант здоровья»

В Туле стартовала всероссийская акция «Диктант здоровья»

Первыми в ней приняли участие студенты ТулГУ.

Проверить и освежить свои знания о здоровье можно, написав «Диктант здоровья». Такова цель всероссийской акции, которая стартовала сегодня в стране в рамках федерального проекта «Санитарный щит — безопасность для здоровья». 

Роман Грачев, и. о. директора медицинского института ТулГУ:

— Вопросов в диктанте 39. Они разносторонние и охватывают большой пласт тем: о здоровом питании, личной гигиене, санитарно-гигиенических нормах и профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний. Три вопроса было повышенной сложности, ответы на них были особенно интересны студентам.

photo_2024-09-16_13-07-13.jpg

В течение недели с 16 по 21 сентября написать диктант могут все желающие старше 13 лет. Для этого необходимо зайти на портале Роспотребнадзора санщит.рус. 

photo_2024-09-16_13-07-12.jpg

По итогам «Диктанта здоровья» прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
диктант здоровьяакция
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Движение на участке ул. Демонстрации временно перекроют: автобусы пойдут по измененной схеме
Движение на участке ул. Демонстрации временно перекроют: автобусы пойдут по измененной схеме
В Новомосковске 19 и 20 сентября частично отключат электроснабжение: идет ремонт подстанции «Угольная»
В Новомосковске 19 и 20 сентября частично отключат электроснабжение: идет ремонт подстанции «Угольная»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.