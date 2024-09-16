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Велогонщики Тульской области стартовали на первенстве России с победы
Фото минспорта Тульской области.

Велогонщики Тульской области стартовали на первенстве России с победы

Наши спортсменки завоевали золото в командной гонке преследования.

15 сентября в Москве стартовало первенство России, а также всероссийские и региональные соревнования по велосипедному спорту на треке среди юношей и девушек.

В рамках первенства России были разыграны медали в командной гонке преследования. Тульские гонщицы Алена Мишина, Полина Машкова, Дарья Болясова и Екатерина Чернова завоевали золотую медаль в этом виде программы. Об этом сообщает минспорта региона.

В рамках всероссийских соревнований гонщики боролись за победу в спринте. Среди юношей тульские спортсмены Артем Зыбин и Артем Самойлов заняли первое и третье место в этом виде программы.

В рамках региональных соревнований проводился гит на 200 метров с ходу. Туляки Артем Зыбин и Артем Самойлов заняли второе и третье место.

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