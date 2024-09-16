«Маленький Принц» под музыку Боуи, Pink Floyd и Queen: театр-студия «Мюсли» приглашает на пластический спектакль

Что: спектакль «Маленький принц».

Где: ДК «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52.

Когда: 10 октября, 19.30 (продолжительность — 1 час).

6+

Театр-студия «Мюсли» приглашает зрителей на пластический спектакль «Маленький Принц» по великой сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

Пластический спектакль «Маленький Принц» — это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас.

Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении… Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому Принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звёзд.

