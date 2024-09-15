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В Туле стартовал Кубок России и первенство ЦФО по восточному боевому единоборству
Фото минспорта Тульской области.

В Туле стартовал Кубок России и первенство ЦФО по восточному боевому единоборству

По данным минспорта Тульской области, на соревнования съехались более 400 спортсменов.

15 сентября в спортивном центре «Тула-Арена» прошло торжественное открытие Кубка России, первенства ЦФО и открытых областных соревнований по восточному боевому единоборству. В них участвуют более 400 спортсменов из 25 регионов. 

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Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он подчеркнул, что для региона большая честь принимать соревнования такого уровня.

— Уверен, проведение таких соревнований будет способствовать развитию восточных боевых единоборств и повышать интерес у населения к активному и здоровому образу жизни. Желаю участникам соревнований честной борьбы и красивых побед, а зрителям — получить удовольствие от просмотра! — сказал Дмитрий Яковлев. 

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Проведение подобных соревнований помогает достижению целей нацпроекта «Демография» по популяризации здорового образа жизни.

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