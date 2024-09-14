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В Туле стартовал фестиваль Театральный дворик
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартовал фестиваль Театральный дворик

В этом году фестиваль проводится в 16-й раз.

В Кремлевском саду начали работать фестивальный площадки Театрального дворика. 

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35 театральный, музыкальных и цирковых коллективов, которые покажут более 40 спектаклей, перфомансов, представлений. Участники фестиваля приехали из 8 городов России.

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— В этом году не удалось пригласить артистов из-за рубежа. Но это не минус, а плюс. Многие артисты даже намного лучше зарубежных театров. Они самобытны, со своим национальным колоритом, — рассказала директор театральной концертного центра Фестиваль Театральный дворик Ольга Глущенко. 

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Акцент программы фестиваля на спектаклях для всей семьи, чтобы всем от мала до велика было интересно. 

Сегодня спектакли будут проходить у кремля до самого вечера.

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