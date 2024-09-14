В Туле стартовал фестиваль Театральный дворик

В Кремлевском саду начали работать фестивальный площадки Театрального дворика.
35 театральный, музыкальных и цирковых коллективов, которые покажут более 40 спектаклей, перфомансов, представлений. Участники фестиваля приехали из 8 городов России.
— В этом году не удалось пригласить артистов из-за рубежа. Но это не минус, а плюс. Многие артисты даже намного лучше зарубежных театров. Они самобытны, со своим национальным колоритом, — рассказала директор театральной концертного центра Фестиваль Театральный дворик Ольга Глущенко.
Акцент программы фестиваля на спектаклях для всей семьи, чтобы всем от мала до велика было интересно.
Сегодня спектакли будут проходить у кремля до самого вечера.