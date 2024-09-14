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На улице Металлистов туляков ждёт самая большая тыква в регионе
Фото Дмитрия Дзюбина.

На улице Металлистов туляков ждёт самая большая тыква в регионе

Её вес составляет 475 кг.

Тыкву весом 475 кг вырастила на своём огороде Екатерина Колтыкова. Рядом чуть поскромнее находятся ещё две тыквы — 160 кг и 230 кг. 

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— В прошлом году у меня выросла тыква на 450 кг, в этом году удалось больше. Но только опыта не достаточно для такого результата, нужна ещё и удача. И она нас не обделили. В следующем году рассчитываем перевалить за 500 кг. При хорошем уходе тыква в сутки может прибавлять до 30 кг, но у меня в этом году самый большой прирост был 17 кг, — рассказала Екатерина.

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Выращивание гигантских тыкв для Екатерины — это в первую очередь соревнования. Неделю назад она вернулась с фестиваля, который проходил в Ставрополе. Её тыква заняла там первое место. Но 475 кг не самый большой результат. Самая крупная тыква в России, которая выросла в 2024 году, весит 817 кг, что стало рекордом России.

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Тыквы Елены на площадь были доставлены на манипулятор. 

— Мы когда везли их сюда, видели, как люди удивлялись, фотографировали их. Это приятно. Мой труд приносит радость людям — это здорово! — отметила местная жительница. 

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Сегодня вечером самая большая тыква будет разрезана. Получить кусочек смогут все желающие.

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