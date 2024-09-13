В Туле парикмахеры в среднем получают 65 тысяч рублей

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Большинство стилистов по волосам работают на себя.

13 сентября отмечается День парикмахера в России. Специально к профессиональному празднику аналитики hh.ru проанализировали вакансии для стилистов по волосам и выяснили, насколько это популярная профессия.

В Тульской области средняя зарплата у парикмахеров в 2024 году составила 65 000 рублей. С начала года в регионе открыто 34 предложений для стилистов по волосам.

В июле на одну открытую вакансию приходилось 6,5 резюме парикмахеров. По словам аналитиков, парикмахеры все чаще выбирают работу на себя. У опытных мастеров есть своя клиентская база.

В России по количеству размещенных парикмахерами резюме лидирует Москва. На долю столицы приходится 33,5% созданных в 2024 году резюме парикмахеров. Далее по активности пользования джоб-бордами с большим отрывом следуют парикмахеры из Санкт-Петербурга (12,5%), Московской области (6,4%).