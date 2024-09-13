Центробанк РФ вновь повысил ключевую ставку. Теперь до 19%

Фото: ru.freepik.com.

Это второе подряд повышение ставки, в июле она была увеличена до 18%.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 19% годовых. Это второе подряд повышение ставки, в июле она была увеличена с 16 до 18%.

«Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — отметил ЦБ.

По данным специалистов, рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда.