В Туле из-за футбольного матча ограничат движение на двух улицах

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в Туле в связи с проведением футбольных матчей на центральном стадионе «Арсенал» на двух улицах будет ограничено движение.
14 сентября на улице Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина) и на ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина) будут введены ограничения:
- с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта,
- с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.