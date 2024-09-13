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В Туле из-за футбольного матча ограничат движение на двух улицах
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле из-за футбольного матча ограничат движение на двух улицах

Запрет будет действовать до 22 часов.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в Туле в связи с проведением футбольных матчей на центральном стадионе «Арсенал» на двух улицах будет ограничено движение. 

14 сентября на улице Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина) и на ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина) будут введены ограничения:

  • с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта,
  • с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств. 

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Автор:
сегодня, в 12:02 0
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