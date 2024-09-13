В Туле из-за футбольного матча ограничат движение на двух улицах

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в Туле в связи с проведением футбольных матчей на центральном стадионе «Арсенал» на двух улицах будет ограничено движение.

14 сентября на улице Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина) и на ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина) будут введены ограничения: