Тулячка вырастила один из 10-ти самых больших арбузов в России

Фото предоставлены героиней публикации.

Многодетная мама Анастасия Голубина все лето выращивала арбуз в своем парнике на участке в Дубовке Узловского района.

Идея заняться выращиванием крупномеров пришла со стороны:

— В прошлом году была на выставке «Нетипичный фермер» Анны Акининой. Там увидела 67-килограммовый арбуз, который вырастил в Подмосковье в своей теплице Владимир Луканин, ведущий паблика «Любопытный агротехнолог». Он же вместе с организаторами выставки запустил «Фестиваль полосатых гигантов». Поняла, что мне тоже надо в этом поучаствовать. Сложно­стей с арбузом было много: весна была холодной. Спасло то, что теплица у меня отапливалась инфракрасным обогревателем. Претендент на звание рекордсмена был посажен на индивидуальной грядке длиной 6 метров — во весь парник. Для сравнения: на соседней грядке росло 10 арбузов. А он, как король, — на собственной грядке, — рассказала Анастасия.

Ее труды оправдались и гигант в 57 кг весом занял почетное место на полке самых больших арбузов России на 13-й Международной выставке цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна — «ЦветыЭкспо 2024». Выставка проходила в Москве с 10 по 12 сентября.

Арбуз, выращенный Анастасией, не стал победителем выставки. Для нее самой он побил ее личный рекорд, поэтому она рада получившемуся результату. Но останавливаться на достигнутом не собирается и на будущий год планирует улучшить результаты.

Анастасия Голубина с детства хотела заниматься сельским хозяйством, но связала свою профессиональную деятельность с медициной. Через много лет мечта стала реальностью. По профессии она медик, но в первую очередь – заботливая жена и мама четверых детей.

– Огород – это любовная любовь. Я когда-то хотела связать профессию с сельским хозяй­ством. После школы собрала вещи и поехала в Москву, поступила в Тимирязевку. Но родители настояли на своем. Они медики, хотели, чтобы я пошла по их стопам. Пришлось послушаться и пойти в медицин­ский. Сейчас я работаю врачом-терапевтом и онкологом в п. Дубовка Узловской районной больницы. Но спустя много лет мечта стать овощеводом осуществилась.

Все началось с того, что семья Голубиных на сред­ства материнского капитала приобрела старенький дом в деревне. Сначала на огороде появилась одна теплица…

– Я очень люблю цветы и, когда появился огород, в первую очередь занялась ими. В первой и тогда единственной еще теплице росло всё: и помидоры, и перцы, и баклажаны. И мне тогда казалось, что у меня такой большой урожай! – рассказывает Анастасия.

Помимо дома семья приобрела и 25 соток земли с назначением «Личное подсобное хозяйство». Хотели получить субсидию на развитие ЛПХ, но не получилось.

– Мы подавали заявку, писали бизнес-план, но поскольку я ушла в четвертый декрет и получала хорошие выплаты, положенные многодетной семье, мы не прошли по доходам, – рассказала Анастасия. – В прошлом же году я поучаствовала в программе «Мама-предприниматель» центра «Мой бизнес» с проектом по цветовод­ству. Цветы – это мое хобби. И я решила: почему бы ему самому себя не обеспечивать? Ведь закупка посадочного материала, грунта, удобрений, защиты от болезней – это деньги. Последние годы соседи и знакомые покупали рассаду, но все же этого не хватало, чтобы окупить все затраты. Участие оказалось удачным, за что, конечно, благодарна организаторам проекта.

Осенью 2023 года Настя создала в соцсети «ВКонтакте» группу, где и сейчас рассказывает о своих огородных достижениях.

– Когда я начала вести страницу в соцсетях, то познакомилась с единомышленниками со всей России. Мы все быстро подружились. Перед Новым годом решили организовать «Тайную Снегурочку» и обменяться письмами и подарками. В одном из подарков оказались семена коллекционных томатов. Раньше у меня были помидоры, если оказывались излишки, то я их продавала. Но нечасто: семья-то у нас большая. Соберешь пять литров черри – через час их уже нет.

А получив шикарные семена томатов, в этом году я уже сажала их целенаправленно на продажу. Чтобы было куда сажать, поставили новые, отапливаемые парники.

И я не прогадала: сейчас у меня очередь на помидорчики на 2 недели вперед расписана! Теперь в планах сделать второй контур отопления в одной из теплиц, чтобы рассада росла в них с ранней весны.

Помимо богатого урожая томатов и арбузов, Насте есть еще чем похвастаться. Это гигантские тыквы!

– В прошлые годы у меня росли тыквы, самые обычные, крупноплодные. Однажды увидела, что знакомая участвовала в конкурсе по выращиванию гигантских тыкв. А у меня самая обычная тыква в прошлом году выросла в 47 кг. Думаю: «Раз у меня самые обычные тыквы так растут, дай-ка поучаствую в конкурсе, посажу гигантские тыквы. Интересно же!» Подала заявку на участие и выиграла семена. Все хитрости посадки и ухода за тыквами мне рассказали в Клубе тыквоводов-гигантоводов. Вот теперь выращиваю нового гиганта.

Несмотря на урожай, Настя скромно относит себя к овощеводам-любителям.

– Я многое делаю по интуиции, что-то узнаю у знакомых и коллег. Участвую в тестировании семян, а заодно в процессе какие-то сорта присматриваю себе.

Несмотря на масштабы овощеводства, Анастасия в основном работает одна. Не потому что домочадцы не хотят помогать, просто ей так удобнее.

– Огород – это моё, домашние же допускаются в основном дегустировать и эстетически наслаждаться. Я не отказываюсь от помощи, конечно.

Сын, например, охотно участвует. Но поскольку это именно мое увлечение, я занимаюсь огородом с удовольствием. Каждое утро дети ходят здороваться с арбузом и смотреть, на сколько он вырос. За тыквами тоже посматривают. «Вау! Мам, тыква еще выросла!» – кричат дети. Они, кстати, знают, что пока мама не сфотографирует, ничего рвать и есть нельзя. У них есть отдельный уголок, где можно брать все что угодно. Это после одного случая. Когда поставили первую теплицу, я посадила огурцы, они хорошо развивались, цвели, завязи были, а урожая не было. Я их поливала, удобряла... Ну нет огурцов, и всё тут! Оказалось, дети проведали, что там растут огурцы, ходили, рвали зеленцы и ели втихаря.

Сейчас старшей дочери супругов Голубиных 15 лет, второй – 9, сыну – 7 и самой младшей – 3 года. Чтобы успеть всем уделить внимание, Анастасия выстроила плотный распорядок дня.

– Летом встаю в 4 утра, что-то делаю на огороде до 6.30, например, поливаю. Одна гигантская тыква выпивает до 200 литров в день! Смотрю, как чувствуют себя растения в парниках, удобряю, подкармливаю. Каждое утро измеряю арбуз, записываю. Потом собираю младшую, отвожу в дет­сад, а сама на работу. Вечером приходим домой, и сначала я выполняю функции мамы: приготовлю поесть, приберусь, постираю, побуду с детьми. А потом вновь на огород. Ложусь спать около полуночи. Конечно, такой режим не каждый день; если устала, то позволяю себе отдохнуть и выспаться. С мужем мы любим разжечь костер, посидеть у огня или включить фильм, заварить вкусный чай.