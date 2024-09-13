Туляков приглашают прокатиться на бесплатном туристическом трамвае

Экскурсия на туристическом трамвае «Тульские истории» начинается от трамвайной остановки «ул. Мосина» (в сторону Заречья).
Проезжая по знаковым местам Тулы, участники экскурсии услышат истории о первом тульском цирке, Демидовской плотине, тульские анархистах, нравах Растеряевой улицы и многом другом.
Пилотные рейсы отправятся 13, 14 и 15 сентября:
- 13 сентября — 12.00, 12.30 и 13.00;
- 14 сентября — 12.00, 12.30;
- 15 сентября — 12.00, 12.30.
В дальнейшем трамвай будет отправляться от Городского концертного зала (ул. Советская, д. 2) по пятницам и воскресеньям:
- 20 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;
- 22 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;
- 27 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;
- 29 сентября — 14.00, 14.30, 15.00.
Возрастное ограничение — 12+.