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Туляков приглашают прокатиться на бесплатном туристическом трамвае

Туляков приглашают прокатиться на бесплатном туристическом трамвае

Трамвай «Тульские истории» — это новый иммерсивный формат проведения аудиоэкскурсий в Туле.

Экскурсия на туристическом трамвае «Тульские истории» начинается от трамвайной остановки «ул. Мосина» (в сторону Заречья).
 
Проезжая по знаковым местам Тулы, участники экскурсии услышат истории о первом тульском цирке, Демидовской плотине, тульские анархистах, нравах Растеряевой улицы и многом другом.
 
Пилотные рейсы отправятся 13, 14 и 15 сентября:

 

  • 13 сентября — 12.00, 12.30 и 13.00;
  • 14 сентября — 12.00, 12.30;
  • 15 сентября — 12.00, 12.30.
В дальнейшем трамвай будет отправляться от Городского концертного зала (ул. Советская, д. 2) по пятницам и воскресеньям:

 

  • 20 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;
  • 22 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;
  • 27 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;
  • 29 сентября — 14.00, 14.30, 15.00. 

Возрастное ограничение — 12+.

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