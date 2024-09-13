Туляков приглашают прокатиться на бесплатном туристическом трамвае

Трамвай «Тульские истории» — это новый иммерсивный формат проведения аудиоэкскурсий в Туле.

Экскурсия на туристическом трамвае «Тульские истории» начинается от трамвайной остановки «ул. Мосина» (в сторону Заречья). Проезжая по знаковым местам Тулы, участники экскурсии услышат истории о первом тульском цирке, Демидовской плотине, тульские анархистах, нравах Растеряевой улицы и многом другом. Пилотные рейсы отправятся 13, 14 и 15 сентября: 13 сентября — 12.00, 12.30 и 13.00;

14 сентября — 12.00, 12.30;

15 сентября — 12.00, 12.30.

В дальнейшем трамвай будет отправляться от Городского концертного зала (ул. Советская, д. 2) по пятницам и воскресеньям:

20 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;

22 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;

27 сентября — 14.00, 14.30, 15.00;

29 сентября — 14.00, 14.30, 15.00.

Возрастное ограничение — 12+.