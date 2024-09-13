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Тулячка получит штраф за экстремистские публикации сына-подростка

Тулячка получит штраф за экстремистские публикации сына-подростка

В отношении женщины составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Тульские силовики установили личность подростка, разместившего в своём телеграм-канале материалы экстремистского характера. Полицейские обратили внимание на анонимный аккаунт, с которого распространялась символика запрещенной экстремистской организации ЛГБТ* и другой противоправный контент.

Оказалось, что аккаунт принадлежит 17-летнему подростку. Кстати, мать парня тоже состояла в группах и чатах, которые администрировал её сын. В отношении женщины составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Подросток будет поставлен на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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сегодня, в 21:21 −2
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Тульская областьТула
 

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