В Кондуках «джиперы» спасли провалившуюся в разлом «Ниву»

Фото: vk.com/avtospas01

Накануне в Кондуках водитель «Нивы» угодил в природную «ловушку» - песок провалился под тяжестью машины, и она застряла в образовавшемся разломе.

Водителю ничего не оставалось, кроме как вызвать на место «джиперов», специализирующихся на подобных случаях. Отчёт о «спасательной операции» появился в группе «Автоспас01».

«Для тех, кто не был в этих местах, небольшое пояснение – Кондуки это курортная зона, привлекающая каждый год тысячи и тысячи людей. Почва отличается одной особенностью, присущей всем карьерам, она осыпается и очень легко размывается. Попасть в такую ловушку можно на раз два, если только отвлечься от дороги на секунду» (стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.).