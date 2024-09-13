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В Кондуках «джиперы» спасли провалившуюся в разлом «Ниву»
Фото: vk.com/avtospas01

В Кондуках «джиперы» спасли провалившуюся в разлом «Ниву»

Для извлечения внедорожника пришлось применять лебёдку.

Накануне в Кондуках водитель «Нивы» угодил в природную «ловушку» - песок провалился под тяжестью машины, и она застряла в образовавшемся разломе.

Водителю ничего не оставалось, кроме как вызвать на место «джиперов», специализирующихся на подобных случаях. Отчёт о «спасательной операции» появился в группе «Автоспас01».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/93/ab/a180-1a12-4dad-91bc-4475b2cfcfa8/ddccbc77-3857-4d66-a73b-8a8ee9633061.jpg

«Для тех, кто не был в этих местах, небольшое пояснение – Кондуки это курортная зона, привлекающая каждый год тысячи и тысячи людей. Почва отличается одной особенностью, присущей всем карьерам, она осыпается и очень легко размывается. Попасть в такую ловушку можно на раз два, если только отвлечься от дороги на секунду» (стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.).

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