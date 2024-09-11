В России захотели запретить квадроберов

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В Совете Федерации считают, что популярное у подростков развлечение травмирует психику.

Член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Сенатор заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и может привести к очень тяжелым последствиям.

«Считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих», — сказала политик.

Квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных. Косихина утверждает, что квадроберы «не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их».

Ранее мы выясняли, кто такие квадроберы, почему вокруг них столько шумихи и делились мнениями экспертов. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.