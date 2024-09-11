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Тульские приставы проконсультируют участников СВО о долгах в единый день приема
Фото из архива Myslo.

Тульские приставы проконсультируют участников СВО о долгах в единый день приема

Прием пройдет в здании ведомства, в районных отделениях и на базе МФЦ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области сообщает, что 12 сентября пройдет общероссийский день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении участников специальной военной операции и членов их семей.

Прием граждан пройдет в здании регионального ведомства с 8.00 до 20.00 по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 (вход со стороны пр. Ленина). 

— В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием будет проводиться в районных отделениях судебных приставов и на базе Флагманского МФЦ по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 26б. 
С 9.00 до 18.00 судебные приставы организуют прием граждан по указанным вопросам в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 63.
 

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Автор:
сегодня, в 10:04 0
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