Тульские приставы проконсультируют участников СВО о долгах в единый день приема

Фото из архива Myslo.

Прием пройдет в здании ведомства, в районных отделениях и на базе МФЦ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области сообщает, что 12 сентября пройдет общероссийский день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении участников специальной военной операции и членов их семей.

Прием граждан пройдет в здании регионального ведомства с 8.00 до 20.00 по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 (вход со стороны пр. Ленина).

— В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием будет проводиться в районных отделениях судебных приставов и на базе Флагманского МФЦ по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 26б.

С 9.00 до 18.00 судебные приставы организуют прием граждан по указанным вопросам в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 63.

