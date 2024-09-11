Наблюдатель устроила скандал на избирательном участке в Туле и оказалась в суде

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В воскресенье, 8 сентября участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2362, расположенная в ЦО № 45, обратилась в Пролетарский районный суд Тулы с административным иском к Авериной Э.А. о немедленном удалении наблюдателя из помещения для голосования.

Женщина не соблюдая правила нахождения на избирательном участке. Несмотря на неоднократные предупреждения членов комиссии, она в течение всех дней голосования отказывалась находиться на местах для наблюдателей. Кроме этого, Аверина нарушила требования о конфиденциальности персональных данных избирателей, находясь в непосредственной близости при выдаче им бюллетеней и проверке документов. Также она неоднократно нарушала порядок проведения на избирательном участке фото, видеосъемки.

«В период непосредственного проведения голосования до его окончания в нарушение процедуры выборов требовала подсчета голосов избирателей. Несмотря на неоднократные разъяснения ей процедуры голосования, настаивала на этом», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Она постоянно обращалась к членам комиссии, препятствуя выполнению ими своих обязанностей. Вызывала по данным вопросам полицию, после чего члены комиссии были вынуждены отвлекаться и давать объяснения сотрудникам полиции.

7 сентября Аверина сорвала выход членов комиссии для голосования избирателей вне помещения, считая указанную процедуру нарушенной членом комиссии. Также она вызвала сотрудников полиции, заблокировав вход в избирательный участок до их приезда.

«Своими действиями ответчик создала нервозную обстановку среди участников избирательного процесса, отвлекая внимание членов участковой избирательной комиссии от процесса голосования исключительно на себя. Вызванный ее поведением инцидент препятствовал прохождению избирателей в помещение для голосования для реализации своего избирательного права. При этом Авериной неоднократно были поданы в Участковую избирательную комиссию жалобы на эти же действия членов комиссии, жалобы были рассмотрены, нарушений не выявлено, решения вручены заявителю», — уточняет пресс-служба суда.

В целях недопущения срыва голосования на избирательном участке административный истец просил суд удалить Аверину Э.А. с избирательного участка. Суд встал на сторону УИКа и удалил наблюдателя от кандидата в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва Борисова В.А., из помещения для голосования.