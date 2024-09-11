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Тульские спасатели больше 1000 раз отправляли беспилотники следить за лесными пожарами
Скрин из видео ГУ МЧС по Тульской области.

Тульские спасатели больше 1000 раз отправляли беспилотники следить за лесными пожарами

Так пожарные могут лучше понять объем возгорания на большой площади.

Сотрудники ГУ МЧС по Тульской области следят за лесопожарной обстановкой в регионе с помощью беспилотников. С начала сентября устройства запускали 34 раза, а с начала года — 1121 раз.

Обзор с высоты птичьего полёта помогает тульским спасателям сократить время на мониторинг территорий большой площади. 

— Также позволяет в кратчайшие сроки получить актуальную информацию о пожарах и чрезвычайных ситуациях. Если с помощью беспилотных авиационных систем подтверждается возгорание, то на место происшествия незамедлительно выезжает пожарный расчет, — рассказали в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 09:30 +1
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