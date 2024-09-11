Ремонт трамвайных путей на ул. Плеханова в Туле: жители недовольны изменением схемы движения вдоль домов

В редакцию Myslo обратились жители домов, расположенных вдоль трамвайных путей по улице Плеханова — от пересечения с Калинина и до конца улицы. Они обеспокоены изменившейся схемой организации дорожного движения.

— У нас всегда зимой плохо чистили снег, машины часто застревали. Сейчас сделаны вдоль трамвайных путей по полосе для автомобилей. Движение их организовано по одностороннему принципу: по четной стороне машины едут в сторону депо, по нечетной — в направлении пересечения с улицей Калинина. Дорога узкая, если вдруг какая-то машина застрянет на дороге или увязнет в снегу, то ее не объедешь — с обеих сторон бордюры. Один из них граничит с тротуаром, а другой — с трамвайными путями. Можно же было оставить возможность выезжать на них в случае любой аварийной ситуации?! Если ее нет, то и нам надобности заезжать на них нету — для нас же сделали ровную, асфальтированную дорогу! — считает Виталий, житель одного из домов. — Помимо этого из-за бордюра вдоль трамвайных путей пожилым людям и родителям с колясками стало неудобно переходить на противоположную сторону.

В пресс-службе администрации Тулы со ссылкой на Управление по транспорту и дорожному хозяйству города сообщили, что ремонт на ул. Плеханова от ул. Калинина в сторону трамвайного депо продолжается. Трамваи запущены, но благоустройство прилегающей территории еще не ведется.

«В связи с тем, что ул. Плеханова является главным въездом и выездом из трамвайного депо города Тулы, принято решение об изменении схемы дорожного движения путем организации одностороннего движения с переездом через трамвайные пути в районе д. 142. Переезды в районе д. 136, д. 138 и д. 140 будут демонтированы. Минимальная ширина полосы движения составит 3 м. В настоящее время по ул. Плеханова ведется установка бордюров, отсыпка щебеночного основания дороги и укладка асфальтового покрытия на тротуарах», — сообщили в пресс-службе.

Также собеседник издания добавил, что для пешеходов будет сделано несколько переходов. Сейчас они просто отсыпаны щебенкой, но работы еще ведутся.

Ремонт планируется завершить до 15 октября.