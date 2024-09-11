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11-летняя тулячка выступила в вокальном телешоу «Ты супер!»
Кадр из видео.

11-летняя тулячка выступила в вокальном телешоу «Ты супер!»

Покорила ли юная Диана Акилова жюри своим талантом? Узнаем в ближайшее воскресенье.

15 сентября в эфир телеканала НТВ выйдет очередной выпуск восьмого сезона вокального шоу «Ты супер!». В нём примет участие 11-летняя Диана Акилова из города Донского Тульской области.

Как сообщает пресс-служба телеканала, Диана родилась в Туле. У девочки есть брат Денис. Их мать, гражданка Узбекистана, была депортирована из России за ряд нарушений, а детей бросила на произвол судьбы и больше никогда ими не интересовалась. Сначала дети находились в Центре реабилитации города Белёва, а с февраля 2020 года Диана и Денис живут в приёмной семье.

О том, что родители Дианы ей не родные, девочка узнала только на проекте. Диана занимается в студии эстрадного вокала, не раз побеждала в российских и международных конкурсах. Рисует, играет на фортепиано, мечтает стать певицей.


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