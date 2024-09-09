В Тульской гордуме седьмого созыва будет представлено шесть политических партий

Явка избирателей на выборах депутатов Тульской городской думы составила 45,25%. Об этом сообщил в понедельник председатель Избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Согласно предварительным данным, победителями по единым округам стали пять партий:

«Единая Россия» — 47,52%

КПРФ — 12,8%

ЛДПР — 11,55%

«Справедливая Россия — За Правду» — 11,28%

«Новые люди» — 5,48%.

«Коммунистическая партия Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» не набрали минимальное число голосов. Также 2,7% избирателей, пришедшие на выборы, проголосовали против всех заявленных кандидатов в гордуму.

Из 20 одномандатных округов кандидаты от «Единой России» выиграли в 19-ти, в округе же № 8 лидером стал Владимир Тимаков (партия «Родина»).