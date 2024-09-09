В избиркоме озвучили итоги выборов депутатов Тульской областной Думы

Только четыре партии преодолели минимальный порог в 5% голосов.

Председатель Избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов в понедельник озвучил итоги выборов в региональную Думу.

Избирание 24 депутатов проходило по одномандатным округам, еще 12 депутатов - по единому округу по партийным спискам.

Согласно предварительным итогам голосования, лидером стала партия «Единая Россия», за нее проголосовали 58,71% избирателей, на втором месте КПРФ — 13,2%, третье место — ЛДПР (9,74%), на четвертом «Справедливая Россия — за правду» (7,57%). Партии «Новые люди» и «Пенсионеры России» не набрали минимальный процент голосов, их поддержали 4,16 и 4,45% избирателей соответственно.

В 21 одномандатном округе победили представители «Единой России». В остальных трех лидерами стали представители других партий:

14 округ — Юрий Моисеев ( «Коммунистическая партия Коммунисты России») — 47,3%;

16 округ — Сергей Гребенщиков ( «Справедливая Россия — за правду») — 48,9%;

«Справедливая Россия — за правду») — 48,9%; 19 округ — Александр Балберов (ЛДПР) — 47,8%.

Также руководитель регионального избиркома назвал тройку кандидатов, за которых избиратели отдали больше всего голосов:

4 округ (Кимовск) — Марина Белькова — 73,77%

8 округ (Ефремов) — Сергей Балтабаев — 78,83%

9 округ (Суворов) — Николай Воробьев — 83,28%

Фамилии депутатов, которые будут представлять избирателей в региональном парламенте на основании итогов голосования по партийным спискам, станут известны в ближайшие день — два.