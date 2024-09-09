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Редкие радужные облака появились в небе над Тульской областью

Редкие радужные облака появились в небе над Тульской областью

Это оптическое явление возникает, когда облако находится в непосредственной близости от солнца.

В соцсетях туляки делятся фотографиями редкого природного явления — так называемых радужных облаков. По сообщениям тульских телеграм-каналов, они появились в небе над Ефремовым.

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Радужные облака — это оптическое явление: облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Они состоят из маленьких водяных капель, образуются на верхней части кучево-дождевых облаков: эксперты называют радужные облака предвестниками плохой погоды. 

Кстати, в июле туляки наблюдали необычайно красивые серебристые облака: загляните в фотогалерею Myslo! 

А в середине августа над Тулой зажглось настоящее полярное сияние, которое сопровождалось звездопадом. 

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