Редкие радужные облака появились в небе над Тульской областью

Это оптическое явление возникает, когда облако находится в непосредственной близости от солнца.

В соцсетях туляки делятся фотографиями редкого природного явления — так называемых радужных облаков. По сообщениям тульских телеграм-каналов, они появились в небе над Ефремовым.

Радужные облака — это оптическое явление: облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Они состоят из маленьких водяных капель, образуются на верхней части кучево-дождевых облаков: эксперты называют радужные облака предвестниками плохой погоды.

Кстати, в июле туляки наблюдали необычайно красивые серебристые облака: загляните в фотогалерею Myslo!

А в середине августа над Тулой зажглось настоящее полярное сияние, которое сопровождалось звездопадом.