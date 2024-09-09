Погода в Туле 10 сентября: без осадков и до +28 градусов

10 сентября в Туле ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный днем 5-10 м/с.
Температура воздуха днем от +23 до +28°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
Атмосферное давление в норме.
10 сентября в Туле ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный днем 5-10 м/с.
Температура воздуха днем от +23 до +28°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
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