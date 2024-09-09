Специалисты Роскадастра организуют горячую линию для туляков

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Можно будет задать интересующие вопросы.

11 сентября с 10.00 до 12.00 состоится горячая линия для заявителей по вопросу оказания выездных услуг и курьерской доставки документов филиалом ППК «Роскадастр» по Тульской области.

В настоящий момент поданные на государственный кадастровый учет (ГКУ) и государственную регистрацию прав (ГРП) заявления в рамках выездного приема, осуществляемого филиалом ППК «Роскадастр», рассматриваются в течение одного рабочего дня.

На вопросы по этой и другим темам ответит начальник межрайонного отдела Светлана Никонорова по телефону: 8 (4872) 77-33-17, доб. (0-2313).