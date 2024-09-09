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Нарисуй комикс и поборись за победу в конкурсе «Финансовый микс»

Нарисуй комикс и поборись за победу в конкурсе «Финансовый микс»

В День финансиста, 8 сентября, стартовал творческий конкурс «Финансовый микс».

Конкурс организован центром дополнительного образования детей Тульской области и региональным отделением Банка России. Проявить таланты могут учащиеся школ и колледжей региона в возрасте от 7 до 19 лет.   

Участники должны нарисовать комикс. Работы могут быть выполнены с использованием различных художественных материалов и техник, как вручную, так и с помощью гаджетов, отметили в тульском отделении Банка России.

Организаторы предлагают создать комикс на одну из тем: «Карманные деньги: копить или тратить», «Семейный бюджет: доходы и расходы», «Личный финансовый план: путь к достижению цели», «Как уберечь себя и близких от финансовых мошенников», «С деньгами на «ты», или зачем быть финансово грамотным».

Подробнее ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на странице центра дополнительного образования детей Тульской области.

Итоги конкурса «Финансовый микс» будут подведены 22 октября 2024 года. Победители получат сувениры, а также смогут посетить музей Банка России в Туле.

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