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Кулинария, рукоделие: туляки назвали самые соблазнительные хобби
Фото: ru.freepik.com.

Кулинария, рукоделие: туляки назвали самые соблазнительные хобби

Мужчины и женщины сошлись в занятиях спортом.

39% жителей Тульской области уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвёртый мужчина назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 13% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием. Каждый десятый мужчина находит привлекательной женщину, увлеченную танцами, рассказали аналитики Superjob. 

Для 5% мужчин привлекательными женскими хобби являются чтение и путешествия. По 4% мужчин считают, что женщина привлекательнее, если она увлекается цветоводством или самообразованием. Некоторых поражают в самое сердце женщины с увлечениями, традиционно считающимися мужскими: 4% — охотой и рыбалкой, 3% автомобилями и мотоциклами.

Какие хобби делают мужчин более привлекательными в глазах женщин? Почти каждая вторая россиянка (45%) назвала занятия спортом, на втором месте — умение работать руками, строить и ремонтировать. 13% женщин нравятся мужчины-путешественники, 11% — кулинары. Еще 11% восхищает, когда мужчина увлекается автомобилями. 9% признались, что им нравятся охотники и рыбаки. Также 9% считают привлекательными читающих мужчин. 3% женщин нравятся мужчины, увлеченные саморазвитием и изучением нового, еще столько же рассказали, что их привлекают музыканты.

Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины, считают, что хобби не влияет на привлекательность в глазах противоположного пола — 11% против 4%.

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Автор:
сегодня, в 11:32 0
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