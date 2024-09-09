Мочится в бутылки и разводит тараканов: в Туле завелся серийный «квартиросъёмщик-вредитель»

Фото Владислава Кузнецова.

Жертвами грязнули уже стали как минимум два человека.

Туляк Владислав Кузнецов поделился с Myslo неприятной ситуацией: его квартиру превратил в помойку знакомый — Сергей Б.

По словам Владислава, Сергей обратился к нему за помощью. Мужчины вместе работали в таксопарке и Владислав не смог не помочь коллеге, который поведал жалостливую историю :

— Серега рассказал, что у него ситуация в жизни очень тяжёлая, жить негде, квартира в Донском и ездить работать в Тулу очень далеко. Сказал даже, что на протяжении нескольких месяцев из-за этого жил в машине.

Владислав посочувствовал приятелю и предложил ему снять комнату в квартире на Косой Горе, цену назначил 8 000 рублей. Но, несмотря даже на небольшую стоимость аренды, Сергей платил очень неохотно:

— Деньги он отдавал через раз, постоянно с задержками. Так продолжалось полгода, и вот, спустя это время, соседи начали жаловаться, что из комнаты в общем коридоре идёт ужасный запах.

Скоро к запаху добавились тараканы и клопы, вонь стала невыносимой. Владислав наведался в комнату и увидел такую картину. Смотреть с осторожностью — шок-контент!

Комната была забита бутылками из-под пива, остатками еды, пол полностью покрыла липкая субстанция. Посреди комнаты лежали веник и совок, но не до конца ясно, зачем: уборки, кажется, не было все полгода, что Сергей жил в комнате.

Квартиранта, как несложно догадаться, и след простыл:

— Сергея в комнате уже не было, на звонки он не отвечал и не отвечает теперь никому.

С ним вместе жила кошка ещё. Она гадила и писала на пол все эти полгода. Но это ещё полбеды: Сергей вместе с ней! И гадил на пол, и писал в пятилитровые бутылки.

«Короче, ужас полный: такого и в кино не встретишь», — резюмировал Владислав.

Он показал, как комната выглядела до того, как в неё заселился Сергей. Опрятная, чистая, скоро она превратилась в настоящую помойку:

Сейчас Владислав жалеет, что не заключил договор с «вредителем» — поверил Сергею на слово. Найти квартиранта-бедокура сейчас сложно: Владислав предполагает, что тот или живёт в машине, как рассказывал раньше, или отравляет жизнь новому арендодателю.

Myslo известно об ещё одном случае вредительства Сергея: женщина, пожелавшая остаться анонимной, сдавала ему квартиру, а после очередного «побега» выяснила, что он сломал ей ванну. Сейчас она тоже занята поисками «вредителя».

Если вы узнали анти-героя нашей публикации, напишите об этом в комментариях: так вы очень поможете обманутым тулякам.

Кстати, недавно Myslo выяснил: такие захламлённые квартиры в Туле не редкость. В середине августа городские службы принудительно выселяли Плюшкина из квартиры на ул. Волоховской: вычищать мусор тогда приехали три КамАЗа.

А немногим ранее Myslo наведался в «нехорошую квартирку» на ул. Октябрьской: там жилец завалил её мусором до такой степени, что перестала закрываться входная дверь.