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«Насыпали тухлой щебенки, а чем нам дышать?»: жители Заречья показали атмосферу улицы Штыковой

«Насыпали тухлой щебенки, а чем нам дышать?»: жители Заречья показали атмосферу улицы Штыковой

Недавно их улицу в частном секторе засыпали щебенкой. Но из-за слишком активного трафика на Штыковой теперь буквально нечем дышать.

— Здравствуйте, уважаемая редакция Myslo! Мы, жильцы частного сектора по улице Штыковой просим помощи. Мы мечтаем добиться асфальтирования нашей дороги. У нас творится дикий ужас. 3 года назад проезжую часть засыпали щебнем. И тут начался ад! С весны по осень абсолютно нечем дышать, проезжающие машины образуют адское облако пыли. Мы не можем открыть окна. Пыль стоит такая, что мы не детей во двор гулять не выпускаем. С таким воздухом запросто можно заработать астму.

Жители прислали в редакцию видео обычного утра на улице Штыковой.

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