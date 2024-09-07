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В Тульской области проходит фестиваль, посвященный творчеству Родиона Щедрина

В Тульской области проходит фестиваль, посвященный творчеству Родиона Щедрина

Это одно из ключевых событий культурно-просветительского проекта «Музейное лето в Туле».

7 сентября в Алексине — на малой родине композитора Родиона Константиновича Щедрина — стартовал первый музыкальный фестиваль «Алексин Щедрина». 

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Гостей фестиваля приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.:

— Большая команда трудится над проектом, начало которому дала инициатива маэстро Валерия Гергиева и помощника Президента России Алексея Дюмина. Проект реализуется в Тульской области впервые и включает в себя музыкальный фестиваль, благоустройство Соборной площади в Алексине, на которой развернется Щедринский сквер, создание дома-музея Щедрина. Убеждена, что фестиваль классической музыки станет ярким событием в культурной жизни нашего региона.

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Фестиваль открылся хоровым концертом в Свято-Успенском храме. Тульский государственный хор представил программу духовной музыки. Камерный хор Московской государственной консерватории и солисты Академии хорового искусства им. Попова исполнили хоровую композицию Родиона Щедрина. 

На сцене Культурно-досугового центра Алексина Тульский филармонический симфонический оркестр, Тульский государственный хор, фольклорный ансамбль «Услада», а также режиссер и чтец Петр Татарицкий представили музыкальный спектакль по мотивам сказки «Конек-Горбунок».

Завершился первый день фестиваля концертом солистов Мариинского театра. Жанна Домбровская, Екатерина Сергеева, Александр Трофимов и Юрий Кокко исполнили фрагменты опер и вокальные сочинения русских композиторов. 

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8 сентября солисты Мариинского театра дадут концерт в Доме Дворянского собрания в Туле. 

Первый музыкальный фестиваль «Алексин Щедрина» проводится Тульской областной филармонией при поддержке правительства Тульской области.

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Автор:
сегодня, в 19:05 0
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