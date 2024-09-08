В этом году сентябрь может стать самым теплым в XXI веке. Какая погода нас ждет?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Прогнозы показывают, что в конце первой — начале второй декаде сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться к юго-востоку. Но его влияние на погоду всё еще заметно, — пишут специалисты центра погоды «Фобос».

Более того, циклоны, перемещающие тёплые и преимущественно сухие воздушные массы, продлят метеорологическое лето как минимум до середины сентября, а, скорее всего, и до конца второй декады месяца. Дневная температура ожидается на уровне +22…+27°, а в отдельные дни будет ещё жарче!

При этом ближайшие небольшие дожди возможны лишь в четверг-пятницу, но они будут локальными.

— С начала сентября средняя температура воздуха, например, в Москве, на текущий момент составляет +18,7°. Норма августа +17,6°, а самый жаркий в метеорологической истории столицы сентябрь 1847 года имел температуру +17,0°. В более близкой метеоистории, в век глобального потепления, самым тёплыми были сентябри 2023 года со средней температурой в +15,0° и сентябрь 2018 года с температурой в +14,6°. Так что у сентября 2024 года есть все шансы не только стать «метеолетним» месяцем со средней температурой выше +15°, но и самым тёплым, как минимум, в XXI веке, — говорят в «Фобосе».