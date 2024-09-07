Слабовидящие туляки могут проголосовать на специально оборудованных участках

6, 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 10 муниципальных образованиях региона.

Слабовидящие туляки получили возможность проголосовать на специально оборудованных избирательных участках. Один из таких участков — УИК №2306 в Пролетарском округе.

Здесь информационные материалы на стендах выполнены крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а для голосующих изготовили специальные трафареты: с их помощью слабовидящие и слепые граждане могут самостоятельно заполнить бюллетень.

Для голосования используется тифломаркер — приспособление, которое озвучивает информацию при наведении на специальные метки на трафарете. Так слабовидящие избиратели могут услышать, что написано на избирательном бюллетене.

Вот что рассказала председатель УИК №2306 Ираида Ветрова:

— Наш участок может принимать слабовидящих избирателей: для них оборудованы специальные места, а с помощью тактильного прибора они могут услышать всю информацию. Для слабовидящих и слепых — очень легко и удобно.

На УИК №2306 сегодня проголосовал руководитель местного отделения Всероссийского общества слепых Александр Баранов.

— Незрячий человек может проголосовать здесь даже без посторонней помощи, — отметил Александр Николаевич. — Такие технологии уже использовались на выборах президента России в 2024 году. Я считаю, они значительно расширяют поле избирателей, которые могут проголосовать на выборах.

Помимо Александра Баранова, в голосовании принял участие и Михаил Евсеев, председатель Тульской областной организации Всероссийского общества слепых:

— Я уже не первый раз голосую с помощью приспособлений, но сейчас, хочу отметить, это стало горазд более удобно: раньше было сложно «поймать» метки, потому что они были более гладкими. Сейчас они читаются «на ура».

Всего в Тульской области пять избирательных участков оборудованы с учетом потребностей инвалидов по зрению. Это участки в Новомосковске, Щекинском, Киреевском районах и в Туле.