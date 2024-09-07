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Сколько стоят путевки в санатории Тульской области?

Сколько стоят путевки в санатории Тульской области?

Регион занимает пятое место по доходности санаториев в ЦФО.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил результаты доходности оздоровительного отдыха в первом полугодии этого года. Доходы санаториев Тульской области составили 380 млн рублей в первом полугодии этого года, что на 22% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Российские санатории за полгода заработали 88 млрд 695 млн рублей, на 15% больше, чем в первом полугодии 2023 года. 

В санаториях Тульской области за полгода отдохнули 20,5 тысячи человек, то есть, в среднем, отдыхающий заплатил за путевку в санаторий Тульской области 18,5 тысяч рублей.

Тульская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе по доходам санаториев в первом полугодии-2024.

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Автор:
сегодня, в 12:07 0
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